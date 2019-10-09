國家衛健委：中國器官捐贈及移植數量位居世界第2位 (23:49)

報告顯示截至2018年底，內地已成立106個人體器官獲取組織（OPO），捐贈大器官突破5.2萬個。在2018年，共有6302宗公民逝世後器官捐贈及逾2萬宗器官移植手術。資料顯示，根據中國人體器官捐贈管理中心數據，截至今年1月，內地器官捐贈志願登記人數共逾99萬人。目前內地腎臟移植供需比例約為1比3，肝臟及心臟移植的比例接近1比1。官方指出，正通過日臻完善的人體器官分配與共享電腦系統，讓人體器官資源得到公平、透明及高效的分配。

報告亦指出，目前內地能展開國際上的大器官移植手術，肝臟、心臟及肺臟移植多個單中心移植數量位居世界前列，心肺、胰腎等器官聯合移植技術達到國際水平，部分肝臟移植技術如自體肝移植技術，無缺血肝移植技術，兒童肝臟移植、腎臟移植技術均領先國際。

內地患者生存率等質量指標也達至國際水平。2018年中國完成6272宗肝臟移植手術，手術宗數較2015年的2620宗，增長近139%；腎臟移植逾1.2萬宗，較2015年的7040宗，增加84%；心臟移植共487宗，較2015年的279宗，增長75%，且術後30天存活率高達93.9%，高於國際平均術後30天存活率90.4%。

（澎湃新聞/武漢晚報）

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