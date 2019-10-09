《中國女排》電影花絮照惠若琪被打格　天津體育局致歉 (23:01)

據「@天津體育」發布的致歉聲明稱，該帳號周一轉發了題為「《中國女排》裁判泄密！鞏俐版郎平正面照流出，原班人馬都來了」的博文，在審核中未發現原文所配的圖片以打格遮擋惠若琪，聲明表示因工作失誤造成不良影響，鄭重向惠若琪及球迷致歉。聲明又稱，針對此次失誤，已對相關人士追究責任，並將整改微博帳號管理營運工作，加強審核圖片和稿件，確保不再出現類似問題。

惠若琪：可能退役後胖了幫我維護形象

惠若琪在微博回應稱：「人在劇組坐，鍋從天上來啊，咋一看微博收到一則新聞，一封道歉信，卻沒人告訴我到底發生了啥」。她表示，「估計是看我退役後胖了，幫我維護下形象」。

天津市體育局雖及時道歉，但沒有完全解開網民的疑惑。有網民稱：「惠若琪這麼多年來一直為國爭光，形象又好。這麽『黑』人，咋想的？簡直讓人匪夷所思。」有媒體稱，聲明沒有把事情來龍去脈完整地公開，會讓人繼續誤會，「誰打的馬賽克，是何用意，微博編輯如何獲取這張照片，為何不加甄別就發出，發出後為何是網友而不是自家人員先發現異樣，到底誰被追究責任」，促有關方面回應。

（觀察者網/現代快報）

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