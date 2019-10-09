深圳11月推行垃圾分類鼓勵計劃　撥億元人民幣補貼 (20:00)

深圳市城市管理和綜合執法局日前發布關於印發《深圳市生活垃圾分類工作激勵辦法》的通知，提及在2019年11月1日起將實施生活垃圾分類綠色小區、綠色學校和綠色單位的有關標準，個人、家庭以及單位和住宅區都將獲得資金補貼及通報表揚，有效期為3年。

計劃適用於深圳市內生活垃圾分類激勵相關管理活動，對象包括生活垃圾分類工作成效顯著的單位、住宅區、家庭和個人。激勵工作採取通報表揚為主，資金補貼為輔的方式進行。

按《辦法》各區財政每年補貼資金為6250萬元人民幣，深圳市財政每年安排生活垃圾分類激勵補貼資金最高限額3125萬元，全市最高每年將有9375萬元補貼資金。管理單位將根據《辦法》每年對分類成效顯著的單位、住宅區、家庭和個人給予資金補貼等獎勵，針對家庭、個人、住宅區限定名額分別為5000個、1000個、500個，單位不限定名額。

分類成效顯著的黨政機關單位、學校、企業和社會組織等，可認定為「生活垃圾分類綠色單位」。獲獎單位將通報表揚，主要負責人給予補貼資金1000元；被認定為「生活垃圾分類綠色單位」的學校可優先推薦申報參與「綠色學校」評選。

分類成效顯著的住宅區，可認定為「生活垃圾分類綠色小區」，將通報表揚並可獲最高30萬元補貼，補貼資金僅用於生活垃圾分類相關的設施採購、宣傳培訓以及勞務補貼等方面；分類成效顯著的家庭，可認定為「生活垃圾分類好家庭」，將通報表揚並補貼資金2000元；還可優先推薦申報參評「深圳市文明家庭」和「深圳市最美家庭」。

積極踐行生活垃圾分類且成效顯著的個人，包括生活垃圾分類督導員、義工、教師以及從事生活垃圾分類工作的其他人員，可認定為「生活垃圾分類積極個人」，將通報表揚並補貼資金1000元。

（深圳新聞網）

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