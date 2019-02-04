多倫多中國留學生自導自演綁架案　勒索父母近590萬被捕 (16:48)

安大略省約克區警方周二（8日）表示，9月27日午夜過後不久，警方獲報趕到大多倫多地區萬錦市（Markham）一住宅調查，有人向警員展示一段影片，顯示一名來自中國的16歲少年遭人綑綁、塞住嘴巴、雙眼被蒙，痛苦呻吟。警方稱，這條影片透過WeChat發送到該少年在中國的父母，還附上短訊要求100萬加元贖金。

警方立即投入大量警力，不到兩小時，在附近列治文山一家餐廳找到該少年，少年當時正「等待匯款入帳」。警方稱，少年自導自演綁架，企圖吸引父母注意及取得金錢，他已被捕，將於本月31日出庭。

華人聚居的萬錦市今年3月23日曾發生中國留學生陸萬真遭綁架事件，受害人3天後狼狽地出現在鄉間公路，向附近人家敲門獲救。警方後來拘捕4名疑犯，其中一名被告承認綁架勒索，於6月被判刑4年；另外3人被控綁架、用武器毆打人等罪名，還有一名疑犯在逃。

（加拿大廣播公司/中央社）

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