火箭隊總經理撐港示威　NBA總裁挺擁言論自由　央視停轉播賽事 (21:40)

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正在日本參加活動的肖華周一回應莫利的「涉港言論」，他說：「毫無疑問，經濟上的影響已經很明顯了。那條Twitter帖文已經產生了相當巨大的後果，我也看到一些傳媒暗示我們不支持莫利，但事實上我們支持（莫利）。作為一家基於價值觀的組織，我要明確表示，支持莫利是讓他能夠行使其言論自由」。

消息一出，有內地網民說：「不道歉的話，NBA就別來中國了，今後不再看NBA」，亦有人稱：「言論自由不意味可以顛倒黑白，你有你的價值觀，但不能侵犯另一個民族的底線。」

央視：挑戰國家主權言論不屬言論自由範疇

央視體育頻道今日發表聲明，稱不滿和反對肖華支持莫利自由表達權利的說法，認為「任何挑戰國家主權和社會穩定的言論，不屬於言論自由的範疇。為此，中央廣播電視總台央視體育頻道決定，立即暫停NBA季前賽（中國賽）目前的轉播安排，立即調查涉及NBA的一切合作交流」。

肖華下午在東京召開的記者會上稱，央視暫停NBA轉播令人遺憾。他強調，莫利引發的風波不會很快平息，已經就事情和中國籃協主席姚明溝通，並說當時姚明很生氣。

外交部發言人耿爽表示，中國駐休斯敦總領館已就休斯敦火箭球會有關人士的錯誤言論向對方提出嚴正交涉。

（環球網/日本時報/外交部官網）

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