《衰仔樂園》遭中國封殺　製作人嘲諷式「道歉」：習近平長得不像小熊維尼 (12:56)

上周三（2日）《衰仔樂園》名為「Band in China」的一集內容中，涉及人權及勞改營等被內地視為政治敏感的話題，包括講述在美國種植大麻的Randy想到「China」擴展市場，但他一落機就被捕，然後送往勞改營，在營中他遇到因「樣貌」而被監禁的小熊維尼及豬仔，疑影射中國國家主席習近平。另一方面，Stan與其金屬樂隊成員到中國發展，豈料歌詞和風格都被當局審查。這一集播出後，這套長壽動畫隨即在中國被禁，內地各大影音平台已把該動畫下架。

製作人帕克及斯通今在Twitter反諷式「道歉」，稱「像NBA一樣，我們非常歡迎中國式審查來到我們的家和心中，相比自由和民主，我們同樣更愛錢，習近平長得完全不像小熊維尼。中國共產黨長存萬歲！願今秋的高粱豐收。我們現在與中國和好了嗎？」

這段聲明中提及的NBA，是指美國職籃休士頓火箭隊總經理莫利日前在Twitter發文支持香港示威引起內地不滿，莫利隨即澄清無意冒犯中國球迷。

（衛報/紐約郵報）

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