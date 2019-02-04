【逃犯條例】台藝大港生控兩大陸生毁連儂牆　團體號召「戴口罩‧撐香港」 (17:10)

提出控告的港生向中央社提供影片，片中有2名女子正撕下校內一幅連儂牆上的便利貼。

就讀該校電影系二年級的香港學生張俊豪表示，他們想用校內機制解決問題，因此曾嘗試透過校內國際處聯繫2名涉事大陸學生，希望能當面溝通、了解動機及希望對方能公開道歉，但校方回覆稱，擔心發生衝突，目前或不是會談適當時機。

他續說，他們希望校方能協助聯繫，強調絕不錄音、泄露私隱私，甚至願意簽保密協議。但昨（5日）傍晚得知，2名陸生只願透過書面回覆及道歉，不願與他們見面。

他指出，校內連儂牆是讓包括陸生在內的所有師生發表意見的空間，兩名陸生的行為已嚴重影響他人言論自由，每一名在連儂牆上發表意見的師生都應得到道歉，因此決定控告2人。

他亦說，近日更有人以空白便利貼覆蓋連儂牆，批評這種方式形同破壞，都是打壓言論自由，不尊重他人表達意見，他希望校方能致力保護連儂牆的空間。

台團體︰號召民眾戴口罩撐港人

另外，台灣多個公民團體今日表示，香港的《禁蒙面法》形同戒嚴，為了以行動支持港人，因此發起「戴口罩‧撐香港‧全台起義」活動，號召台灣民眾明日（7日）上班或上課時戴上口罩，也可於口罩寫上聲援口號與標語，以行動支持港人，也希望更多人關注此事。

參與團體包括香港人權關注在台灣、香港邊城青年、台灣青年民主協會、全台大專院校聲援香港反送中行動、台灣公民陣線、台灣永社等。

（中央社）

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