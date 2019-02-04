黃金周頭4日5.42億人次出行　旅遊收入超4500億 (17:35)

文旅部官方微信公眾號昨日公布最新出行數字，並稱為了應對民眾出行需要，旅遊業紛紛推出多種措施，在北京景區、歷史文化街區和市民休閑聚集地，均設有大型LED顯示屏，開通了電視直播信號。巡遊的「開天辟地」、「不忘初心」等70組花車，陸續在北京展覽館、天安門廣場和奧林匹克公園等地展出，國內外眾多遊客慕名而來，拍照留念。

紅色旅遊亦成為旅遊市場主旋律。除北京外，江西井岡山、廬山、南昌，貴州遵義，陝西延安，浙江嘉興，廣東廣州等紅色旅遊熱點城市最受歡迎。其中廬山景區，昨日接待遊客92萬人次；在眾多景點中，廬山博物館成為接受革命歷史教育，傳承紅色基因的網紅景點，昨日有超過5萬人到此參觀學習。另貴州省文旅廳稱，前4天貴州接待遊客超過3900萬人次，9景區破10萬人次，實現旅遊總收入304.2億元，同比分別增長22.31%和38.43%。

（澎湃新聞/中新經緯）

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