北京冬奧吉祥物商品開賣 官網店首日銷售額逾50萬元 (17:00)

北京冬奧會和冬殘奧會的吉祥物，分別是以大熊貓為原型的「冰墩墩」和以中國傳統紅燈籠為概念的「雪融融」。兩個吉祥物的圖案上月17日公布，北京冬奧組委會方面公布吉祥物特許商品將在本月5日開售。今日上午9時不到，王府井工美的「北京2022官方零售店」門口就排起長龍，有顧客昨晚已在門外等候。首批吉祥物特許商品包括文具、服裝、徽章、鑰匙扣、工藝品、貴金屬等幾十款商品。

排第一的59歲北京市民王北年表示，「我從2008年北京奧運會倒計時500天開始，就一直收藏奧運徽章。這次北京冬奧會的徽章注重將奧林匹克與中國傳統元素相結合，都很有中國特色，我們希望可以集齊。」

徽章類吉祥物特許商品備受消費者喜愛。以吉祥物和生日蛋糕為設計元素的吉祥物徽章，限量2022枚，專供天貓平台奧林匹克官方旗艦店線上發售，截至約下午3時，該款徽章已銷售1564枚；而同樣限量2022枚、以「啟夢」為名的吉祥物徽章，則很快在線上售罄。

北京冬奧組委市場開發部稱，截至中午12時，官方網店總銷售額為66.6萬元人民幣，吉祥物商品銷售額就達到了50.13萬元，吉祥物商品的總銷量達到3711件。除了吉祥物特許商品，北京冬奧會二十四節氣系列徽章本月也將發售最後兩枚「寒露」和「霜降」，在網上同樣吸引了消費者預訂和購買。而在11月，將會推出吉祥物玩具，今日起陸續在天貓平台奧林匹克官方旗艦店接受預訂。

(新京報/新華社)

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