國台辦原發言人安峰山  受聘中傳高級研究員 (19:05)

中國傳媒大學媒介與公共事務研究院官方微信公眾號昨日（1日）發布消息，稱「為加強研究院在全球傳播治理、新聞發言人機制和領導幹部媒介素養培訓等領域的研究水平，提升研究院學術影響力，經學部黨政聯席會研究決定，聘任安峰山為我院全球傳播治理研究中心聯合主任、高級研究員。」

頒發聘書儀式於9月26日舉行。中國傳媒大學教授、博士生導師、政府與公共事務學院院長、媒介與公共事務研究院學術委員會主任董關鵬和研究院楊宇軍院長為安峰山頒發聘書。董關鵬和楊宇軍表示，安峰山在媒介與公共事務，特別是新聞發言人機制建設和培訓方面，具有紥實的理論知識與深厚的實戰經驗，相信其加入，有助學院學術建設，提升在傳播研究領域的影響力。安峰山感謝中傳的盛情邀請，稱將結合自己在新聞發言人領域的實踐經驗和總結，全力支持研究院在相關領域的研究。

安峰山1970年生於河南許昌，1988年就讀於北京大學國際政治系，擁有法學碩士學歷，及後於2015年出任國台辦新聞發言人。上月3日內地媒體報道，安峰山已轉任內地知名民企新希望集團。

(澎湃新聞/人民政協報)

其他報道：澳青年涉駕車蓄意撞死20袋鼠被拘控

其他報道：朝鮮今晨向東海發射飛行物 安倍晉三︰朝射兩彈道導彈

其他報道：台跨港大橋坍塌增至3死 3人仍失蹤