【十一國慶．閱兵】東風100、東風41等多款戰略導彈首亮相　轟6N機可攻擊關島 (11:56)

轟6N還擁有更多的載彈量，能夠以10噸以上的最大載彈量起飛，只加少量燃油，飛行途中通過空中加油延長其作戰半徑，進而對遠距離目標實施更強打擊。

轟6N轟炸機可掛載6枚鷹擊12超音速遠程反艦導彈，其齊射的威力足以摧毁敵方的艦艇編隊。在未來的登陸作戰中，轟6N可以經巴士海峽繞道進入西太平洋，然後從防空火力網較為稀疏的東南面向目標一次發射最多6枚巡航彈，長航程保證了轟6N執行任務的靈活性和機動性。

閱兵於11時32分結束，總理李克強宣布以「同心共築中國夢」為主題的群眾遊行開始，遊行有約10萬名群眾、70組彩車組成的36個方陣和3個情境式，主體部分分為「建國創業」、「改革開放」及「偉大復興」3個篇章。首先出場的國旗方隊，由1949人組成，接着是國徽方隊，由2019人組成。

【11:39】在戰略導彈方隊中，中國第二代洲際潛射彈道導彈巨浪-2（JL-2）接受檢閱。此前，外媒披露中國已經發射巨浪3，今天未見受閱，應是還未於裝備部隊中服役。

巨浪2是中國自主設計的三段固體燃料推進火箭，最大射程基本型為7400公里，在094型核潛艇上，每艘可搭載12枚。

近年，外媒曾披露中國已開始試驗巨浪-3型潛射導彈技術。巨浪3預料裝備於中國第三代戰略核潛艇，也就是外界所說的096型戰略核潛艇。美國《華盛頓自由燈塔報》曾猜測，巨浪-3型導彈計劃在2020年服役。

【11:02】空中護旗方隊以分列式飛過天安門，機上分別掛有中共黨旗、中華人民共和國國旗、解放軍軍旗，護旗梯隊直9D和直10組成「70」字形。

【10:49】本次閱兵裝備方陣中，火箭軍展示了多款首次亮相的戰略導彈，包括東風-100遠程超音速巡航導彈、東風-31A洲際彈道導彈、東風-41型洲際彈道導彈和東風-5洲際彈道導彈的改進型東風5B。

其中東風100導彈的固體助推器直徑與東-11A導彈相同，彈體頭部有可拋棄的保護罩，彈體尾部有兩個疑似衝壓發動機進氣口的裝置。該導彈最大射程為2000至3000公里，飛行速度可達3至4倍音速，可以對地面目標實施精確打擊或攻擊大型水面艦艇目標。

東風-41型洲際彈道導彈是固體燃料機動型洲際彈道導彈，可攜帶大約10枚分導式多彈頭，最大射程約14000公里，在中國境內發射，可打擊地球在絕大多數目標。

俄羅斯衛星通訊社引述軍事專家卡申（Vasily Kashin）認為，中國目前正同時系列生產東風41、東風5B和東風31AG這3種洲際彈道導彈，這是目前世界上任何國家也做不到。澳門國際軍事學會會長黃東也曾對本報表示，當中射程估計達14000公里的東風41最具指標意義。

【10:30】中央軍委主席習近平乘坐的檢閱車，經過金水橋，駛上長安街。閱兵總指揮、中部戰區司令乙曉光報告受閱部隊列隊完畢，習近平下達檢閱開始的命令，閱兵正式開始。

建國慶典首次由國務院總理主持 未見朱鎔基身影

【10:20】今日（1日）是國慶70周年，全國各界均慶祝建國，建國慶典亦首次由國務院總理李克強主持，天安門城樓上並沒有見到前總理朱鎔基的身影，而天安門閱兵首次高呼「主席好」。

每次大型慶典，都是觀察現任高官及退休高官的好機會。今日在天安門城樓上，並沒有見到前總理朱鎔基的身影。此前，2015年9月3日，在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會上，朱鎔基曾在城樓現身。朱鎔基當時站在不久前逝世的前總理李鵬，以及前全國政協主席李瑞環中間。

以往慶祝中華人民共和國成立的五周年小慶及十周年大慶，慶典活動的措辭都是「首都各界慶祝中華人民共和國成立」，建國慶典亦是由中共北京市委書記主持，但今屆首次由國務院總理主持。

（明報記者北京直擊）

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