颱風米娜料今午至明清晨最接近台灣　逾萬戶一度停電　部分航班取消 (16:00)

據中央氣象局網頁，米娜今午3時位於宜蘭東南方約230公里海面上，以每小時25公里速度往西北方向移動，近中心最大風速約每小時126公里。氣象局指出，米娜的暴風圈已進入台灣東部及東南部陸地，將對南投、台中以北、宜蘭、花蓮、台東及馬祖構成威脅。

氣象局指出，宜蘭山區會有局部超大豪雨，宜蘭的平地、大台北地區和桃園山區、台中、苗栗山區、新竹地區與花蓮山區會有局部性大豪雨。

據台電統計，截至今午12時，全台共逾1萬戶停電，其中6630戶已恢復電力供應，暫仍有4018戶停電，停電區域主要包括台東縣及桃園市。

中華航空公布，受颱風米娜影響，部分航班有變動，CI927/928台北往返香港等航班取消。新北捷運公司表示，淡海輕軌將依標準作業程序，傍晚6時起暫停營運。

（中央社）

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