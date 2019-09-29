【逃犯條例】台團體發起「撐港反極權」遊行　何韻詩遊行前遭淋紅油 (15:36)

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台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會以及台灣學生聯合會等民間團體今日發起遊行，計劃下午4時由立法院旁濟南路出發，其間會行經熱門旅遊景點西門町，之後返回起點舉辦晚會，警方將派出800警力到場戒備，示威活動預定晚上8時半結束。民進黨主席卓榮泰將率黨部主管出席遊行。

台灣學生聯合會秘書長黃彥誠表示，香港反修例運動已影響台灣大學校園，從6月中各校舉辦聲援活動，至9月開學後各校發起連儂牆，都一再反映台灣大學生對香港反修例議題的關注。他又說，今次遊行是想告訴台灣及國際社會，台灣年輕人是反對「威權體制」，希望生活在一個自由及民主的國度，台灣是香港的後盾，有義務及有責任出來支持香港人追求民權的勇氣。

主辦單位台灣公民陣線表示，目前已有10個政黨參與連署支持遊行，包括民進黨、時代力量、社會民主黨等，國民黨、親民黨等則未有回覆。

香港藝人何韻詩於台灣遊行起點受訪時，突遭一名戴頭套的男子從後淋紅漆，頭髮及衣服上都沾染紅漆，潑漆者隨後被警方帶走調查。何韻詩繼續受訪，她指出，這就是香港每天面對的打壓及恐嚇，但香港人不會因此被嚇到及絕對不會退縮。

陳浩天今午於「台灣香港人權餐會」上演講時表示，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，要做好「跟納粹中國同歸於盡的決心」，他已準備好「拉著納粹中國一起死」。

在花蓮，國立東華大學、慈濟大學及慈濟科技大學等學生會，今早發起「行動連儂牆」行動，在一輛私家車上貼滿寫上訴求的便利貼，包括「反極權」、「天佑香港」及「台灣撐香港」等。

（中央社/中央廣播電台/中廣新聞網/自由時報/三立新聞網）

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