【逃犯條例】台團體發起「撐港反極權」遊行　何韻詩遊行前遭淋紅油 (15:36)

反修訂《逃犯條例》示威蔓延至海外，台灣有民間團體今午（29日）發起「929台港大遊行－撐港反極權」遊行，支持香港反修例訴求，對港府施壓，預計香港藝人何韻詩、 已被取諦的香港民族黨召集人陳浩天及銅鑼灣書店前店長林榮基等多位港人，將參加遊行或於晚會發言。另外，花蓮有大學學生會發起「行動連儂牆」行動，將寫滿訴求的便利貼貼在車上。
台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣青年民主協會以及台灣學生聯合會等民間團體今日發起遊行，計劃下午4時由立法院旁濟南路出發，其間會行經熱門旅遊景點西門町，之後返回起點舉辦晚會，警方將派出800警力到場戒備，示威活動預定晚上8時半結束。民進黨主席卓榮泰將率黨部主管出席遊行。
台灣學生聯合會秘書長黃彥誠表示，香港反修例運動已影響台灣大學校園，從6月中各校舉辦聲援活動，至9月開學後各校發起連儂牆，都一再反映台灣大學生對香港反修例議題的關注。他又說，今次遊行是想告訴台灣及國際社會，台灣年輕人是反對「威權體制」，希望生活在一個自由及民主的國度，台灣是香港的後盾，有義務及有責任出來支持香港人追求民權的勇氣。
主辦單位台灣公民陣線表示，目前已有10個政黨參與連署支持遊行，包括民進黨、時代力量、社會民主黨等，國民黨、親民黨等則未有回覆。
香港藝人何韻詩於台灣遊行起點受訪時，突遭一名戴頭套的男子從後淋紅漆，頭髮及衣服上都沾染紅漆，潑漆者隨後被警方帶走調查。何韻詩繼續受訪，她指出，這就是香港每天面對的打壓及恐嚇，但香港人不會因此被嚇到及絕對不會退縮。
陳浩天今午於「台灣香港人權餐會」上演講時表示，時代革命的戰場不只在香港也在台灣，要做好「跟納粹中國同歸於盡的決心」，他已準備好「拉著納粹中國一起死」。
在花蓮，國立東華大學、慈濟大學及慈濟科技大學等學生會，今早發起「行動連儂牆」行動，在一輛私家車上貼滿寫上訴求的便利貼，包括「反極權」、「天佑香港」及「台灣撐香港」等。
（中央社/中央廣播電台/中廣新聞網/自由時報/三立新聞網）
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