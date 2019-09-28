汪洋：港澳同胞當家作主　享前所未有民主自由 (22:43)

汪洋說：「我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，支持行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全、發展利益，維護香港、澳門長期繁榮穩定。偉大祖國永遠是香港、澳門的堅強後盾。」

汪洋指出，新中國成立70年來，中國共產黨團結帶領全國各族人民，戰勝各種艱難險阻，創造了舉世矚目的中國奇蹟，譜寫了自強不息的壯麗凱歌。中共十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央推動黨和國家事業取得歷史成就、發生歷史變革，中國人民擁有前所未有的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，中華民族偉大覆興展現出前所未有的光明前景。70年來，廣大港澳台同胞和海外僑胞始終與祖國同呼吸、共命運，作出了不可磨滅的貢獻。成就源於全體中華兒女，榮耀屬於海內外全體同胞。

（新華社）

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