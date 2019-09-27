揭中國河南「血禍」愛滋疫情　王淑平美國逝世 (20:00)

王淑平1991年開始在區衛生局的血站工作不久，發現當時在河南盛極一時的「賣血經濟」中一個可怕的安全漏洞——愛滋病帶病毒者和肝炎帶病毒者賣血，血站的血液製品受污染，然後通過不同渠道傳染給健康的捐血者和更多無辜的健康民眾。

當時很多人賣血維生，但對過程中的病毒感染危險沒有絲毫概念。無論是官辦的還是民辦的血站都沒有肝炎和愛滋病毒排查機制，因此丙肝病毒在各地的血站廣泛傳播。

王淑平寫疫情報告，最後衛生部下令必須對捐血和賣血者做丙肝病毒檢測，她則被上司調離血站。她隨即成立臨牀檢驗中心，掛靠在衛生局，財務自理，主要工作是篩查血液樣本。

她發現更嚴重的漏洞，一名愛滋病帶病毒者曾在4個血站賣過血。她寫報告請求血站排查愛滋病帶病毒者，卻被告知成本太高，事情不了了之。王淑平從收集到的400多份血液樣本中發現超過10%有愛滋病毒。1995年冬天，她撰寫疫情報告，地方衛生部門不予理睬，次年到北京上訪，把報告和檢測數據上交衛生部。

最終她被開除公職，與丈夫離婚，告別子女隻身前往美國，從此再也沒有回過中國。而中國政府則承認華中地區面臨愛滋病危機，至少50萬人在血站賣血後感染愛滋病毒。政府後來開了一家專科醫院，專治與愛滋病相關的病患。

（BBC）

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