送走「最後一架客機」　清代啟用109年歷史南苑機場關閉 (22:25)

南苑機場位於北京市豐台區，是中國歷史上第一個機場，興建於上世紀初葉，於1910年啟用，時值清代宣統王朝，曾見證辛亥革命、軍閥混戰、抗日戰爭、國共內戰等歷史事件；1949年8月，解放軍第一個飛行中隊在南苑機場成立，並執行了中共建政開國大典的飛行任務。

南苑機場還擁有中國航空史上的多個第一，包括第一所航空學校、第一所航空工廠、第一次空中遊覽飛行和第一條旅遊航線等。

南苑機場昨日起飛航班37架，降落航班38架，共75架次航班起降，旅客吞吐量約為11,500人。至深夜，最後一架客機在夜色中滑過機場的跑道，當時跑道上空蕩蕩已看不到其他飛機，成群身穿反光工作服的人員列隊走向飛機，見證這座機場最後一架客機升空離去。

根據北京市政府的規劃，南苑機場所有民航航班和軍用航空設施裝備可能會全部轉移至大興國際機場，南苑機場將停用拆除，部分設備會改建成航空博物館。

（澎湃新聞/新華社）

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