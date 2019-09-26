外交部指《香港人權與民主法案》罔顧事實　港澳辦強烈譴責 (11:25)

港澳辦說，在中央政府大力支持下，香港保持自由港和單獨關稅區地位，在多個領域以中國香港名義，單獨地同各國及國際組織保持和發展關係，簽訂和履行有關協議。這些公認的客觀事實，是對華抱有敵視態度的極少數人所詆譭不了的。

保持香港的長期繁榮穩定，符合包括美方在內的世界各國利益。美國國會通過所謂香港民主與人權法案，目的是為反中亂港勢力和少數暴徒打氣撐腰，為香港的亂局火上加油。將嚴重傷害中美關係，對美國也沒有任何好處。

香港一小撮反中亂港分子四處乞求外部勢力干涉，背叛國家，出賣香港利益，他們叛國禍港的行徑，必將遭到廣大愛國愛港人士唾棄，被永遠釘在歷史的恥辱柱上。

【08:25】中國外交部表示，《香港人權與民主法案》罔顧事實、顛倒黑白，公然為香港激進勢力和暴力分子張目，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。

外交部認為，美國國會參眾兩院外委會無視香港激進勢力和暴力分子的惡劣行徑，執意審議通過上述涉港法案，公然為香港激進勢力和暴力分子撐腰打氣，是對中國內政的粗暴干涉，充分暴露美國國會一些人搞亂香港、牽制中國發展的險惡用心。

外交部指出，美國在港有8萬多居民、1300多家企業和大量投資。美國國會參眾兩院外委會通過有關法案，只會助長香港激進勢力和暴力分子的囂張氣焰，進一步把香港搞亂，結果不僅損害中方利益，也會損害美國自身利益。

中方強烈敦促美國國會立即停止推動審議有關涉港法案，停止插手香港事務、干涉中國內政，以免進一步損害中美關係。

另外，港澳辦亦發聲明表示強烈譴責，指出香港是美國的主要貿易伙伴之一，敦促美國國會及一些政客停止粗暴干涉香港事務，少做破壞中美關係大局的事。

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