十一閱兵時長約80分鐘　1.5萬人參與 (22:34)

閱兵領導小組表示，閱兵是按改革重構的中國特色現代軍事力量體系，編組徒步受閱方隊，全軍各大單位均參與，安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊部分新型武器裝備受閱。絕大部分方隊編設將軍領隊，由受閱部隊兩名指揮員共同擔任，將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。

閱兵領導小組稱，領導指揮方隊是從軍委機關、五大戰區、軍兵種和武警部隊抽組，體現領導管理建設和組織指揮打仗的新體制新特點；院校科研方隊從國防大學、軍事科學院、國防科技大學抽組，體現軍事院校和科研機構在強軍興軍中的重要地位；文職人員方隊是以聯勤保障部隊為主抽組，體現改革重塑後文職人員在軍隊建設中的重要作用。

閱兵領導小組還透露，今次參檢武器裝備均為國產現役主戰裝備，包括部分新型裝備，不過對於東風41洲際導彈等新型武器會否亮相，閱兵領導小組僅稱「請大家拭目以待」。

（央視新聞/中新社）

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