【台灣大選】王金平爭親民黨支持參選　國民黨：倘出選即開除黨籍 (19:45)

曾銘宗在立法院受訪時稱，奉勸王金平留在國民黨內一起打拚，王金平一直是國民黨最大資產，萬一他競選，「我們要求第一時間開除黨籍，第一時間馬上處理」。鴻海集團創辦人郭台銘辦公室表示，「對於好友有任何想法」，會給予祝福與支持。

郭台銘宣布不參與總統選戰後，王金平表示會參選到底，有消息指出台北市長柯文哲及王金平兩人皆透過關係與親民黨主席宋楚瑜聯繫。親民黨秘書長李鴻鈞表示，由於內部有兩派意見，因此宋楚瑜暫時婉拒會面，待親民黨10月中開內部決策會議後，再決定要跟誰合作。

9月17日是台灣連署提名參選總統的截止日期，但如果由政黨提名參選，則可以推遲到11月。目前民進黨蔡英文角逐連任，高雄市長韓國瑜將代表國民黨參選，以連署方式參選的包括台灣前副總統呂秀蓮等人。

（自由時報／中國時報）

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