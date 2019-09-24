廣西中學生涉將同學4樓拋下被拘　其母：兒子常被欺負 (17:27)

網上影片顯示，課堂小息時走廊人來人往，一名身穿黑色上衣的男生被人從走廊抱起拋下樓。都安瑤族自治縣教育局昨發布通報稱，9月16日都安瑤族自治縣安陽中學九年級黃姓學生與八年級韋姓學生發生口角，致使姓韋同學從教學樓4樓跌落一樓球場邊的跑道上，韋同學神志清醒，黃同學已被公安機關刑事拘留。

《荔枝新聞》事後報道，韋的父親稱，兒子在醫院檢查後，全身多個器官嚴重受損，目前在深切治療部留院，每天面對巨額開支。《荔枝新聞》注意到網上討論區有人稱，受傷男生在校喜歡欺負同學，肇事者因無法忍受才做出此舉。韋父說，上述傳言並未得到校方證實，「而且，受欺負就要置對方於死地嗎？」又稱很少聽說兒子與同學間有矛盾。

《荔枝新聞》訪問了黃姓同學的母親，她說兒子在校內經常被同學欺負，又稱兒子曾告訴她：「跟老師說也沒用，老師都怕他們」，但對於此次兒子與韋姓同學發生衝突的原因，黃母表示「不清楚」。

（荔枝新聞／搜狐網）

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