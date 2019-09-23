葉選平遺體今火化　汪洋南下送別 (17:52)

葉選平因病於上周二（17日）在廣州逝世，享年95歲。據新華社報道，葉選平病重期間和逝世後，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山、江澤民、胡錦濤等，均前往醫院看望或通過各種形式對葉選平逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。受中共中央委託，汪洋等今天專程前往廣州為葉選平送別，並慰問其親屬。

今日的靈堂內懸掛黑底白字「沉痛悼念葉選平同志」的橫幅，下方是葉選平的遺像。葉選平的遺體被安放在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著中共黨旗。

上午9時許，汪洋等到葉選平的遺體前肅立默哀，向遺體三鞠躬，並與葉選平親屬一一握手，轉達習近平等中央領導的深切慰問。中央和國家機關有關部門和廣東省官員，葉選平生前友好和家鄉代表也前往送別。

新華社報道稱葉選平為「共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，無產階級革命家，我國經濟建設戰線的傑出領導人」。

（新華社）

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