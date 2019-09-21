載中國遊客旅巴猶他州失事　4死12人重傷 (17:14)

上海市文化和旅遊局稱，涉事旅行社一方面協助核實遊客傷亡情況，妥善救治安排遊客，另一方面啟動保險程序，目前為遊客進行意外險投保的太平洋保險公司人員也已介入處理。

【09:37】一輛滿載說中文遊客的旅遊巴周五（20日）在美國猶他州布賴斯峽谷國家公園附近失事，造成至少4人死亡、12人重傷。中國駐美國大使館表示，車禍中多名中國公民傷亡。

猶他州警方稱，車禍發生於當地時間周五早上約11時半，當時旅遊巴正在前往布賴斯峽谷國家公園（Bryce Canyon National Park）的路上，車上共載有30人，其間旅遊巴駛離公路撞上護欄，造成至少4死亡，12人至15人重傷，傷者被陸續送往猶他州南部的多家醫院。警方稱，乘客相信都是來自中國大陸或台灣。當局正調查失事原因，但似乎不是受到天氣影響。

中國駐美國大使館周五發表聲明說，猶他州車禍中有多名中國公民傷亡，大使館已啟動應急處置機制，正與美國警方核實事故具體情况，公使銜參贊兼總領事鍾瑞明已率工作組前往事發地看望傷者及解情况。

布賴斯峽谷國家公園位於猶他州南部，以獨特的地質聞名。發生車禍的12號高速公路風景優美，連接幾座國家公園和州立公園，包括紅峽谷等。

（路透社/新華社/世界日報）

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