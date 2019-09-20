台南廟宇掛五星旗　市政府指違規建築強制拆廟 (21:35)

高掛五星旗的廟宇是鐵皮屋，廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭民進黨立委王定宇投訴後，市政府會勘給予7天期限改善，廟方置之不理。市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，具公共場所性質，並違反相關法規，決定強制拆除。

市政府工務局今日上午9時30分出動挖掘機械強制拆除高掛五星旗的廟宇，廟方一度阻撓。台灣人民共產黨總理林德旺帶領30多人在場抗議，批評民進黨比國民黨還恐怖，是綠色恐怖，有人詛咒拆除人員不得好死，會有報應；又告發總統蔡英文祖墳及王定宇服務處3樓也是違規建築，要求有關方面比照辦理。

工務局上午10時展開拆除作業，花半小時把「天后宮」夷平；但當準備拆除五星旗旗座時，人民共產黨反對拆除，與工作人員僵持。最後他們自行降下五星旗，旗座其後被拆除。

工務局人員表示，這座建築未申請建築執照，已違反建築法，土地使用也違反區域計劃法，地政局9月11日已開罰新台幣6萬元（約1.5萬港元）。

（中央社/自由時報）

其他報道︰基里巴斯與台灣斷交 台外長吳釗燮：遺憾並譴責

其他報道︰華盛頓街頭槍擊1死5傷

其他報道︰特朗普白宮晤朱克伯格

其他報︰聯邦快遞機師廣州返港前被扣查 涉非法運送彈藥

其他報道︰金正恩回電習近平 表朝中友好決心