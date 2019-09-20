深圳龍華30萬年薪聘應屆生當中小學教師：有錢有閒有尊嚴 (20:45)

深圳龍華區教育局近日公開招聘中小學教師，並開出「豐厚」待遇，包括年薪本科生26萬元（人民幣，下同）（折合約30.9萬港元）起、研究生28萬元起，五險一金（養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險，以及住房公積金），全日制博士獎勵20萬元，優秀畢業生獎勵3萬至8萬元，優先申請人才住房、長租公寓。輿論認為在深圳要成為一名教師並不容易，因為要面對激烈的競爭。
龍華區教育局微信公號9月16日發布有關的招聘內容，除開出優厚條件外，還聲稱若應聘成功，另有「事業單位正式編制、落戶深圳、全年帶薪休假165天+」。「有點錢、有點閒、有尊嚴不再是夢。」龍華區教育局在上述「招聘帖」中稱，此次招聘主要面向全日制普通高等院校2020屆應屆畢業生，「非師範專業、無教師資格證也可以報考，且無筆試、只面試」，人數約400。
根據龍華區教育局公布的數據，最近3年來，當地新招優秀畢業生1150人，來自一流院校、部屬師範院校、世界排名前11院校畢業生佔82.2%，研究生學歷畢業生佔70%。
有在深圳市教育系統任職的人士表示，深圳消費高、房價高，影響大學生的就業選擇，這些年來深圳下屬各區也在不斷提升教師待遇，增強職位吸引力。
內地媒體認為，今年5月，深圳鹽田區赴北京招聘20名中小學教師，應屆本科畢業生首年年收入稅前約29萬元，因此龍華區開出的條件並不十分特別；而且要成為深圳教師並不簡單，2018年5月，深圳公開招聘教師936名，應聘人數接近30萬，錄取比例達到31：1。