深圳龍華30萬年薪聘應屆生當中小學教師：有錢有閒有尊嚴 (20:45)

龍華區教育局微信公號9月16日發布有關的招聘內容，除開出優厚條件外，還聲稱若應聘成功，另有「事業單位正式編制、落戶深圳、全年帶薪休假165天+」。「有點錢、有點閒、有尊嚴不再是夢。」龍華區教育局在上述「招聘帖」中稱，此次招聘主要面向全日制普通高等院校2020屆應屆畢業生，「非師範專業、無教師資格證也可以報考，且無筆試、只面試」，人數約400。

根據龍華區教育局公布的數據，最近3年來，當地新招優秀畢業生1150人，來自一流院校、部屬師範院校、世界排名前11院校畢業生佔82.2%，研究生學歷畢業生佔70%。

有在深圳市教育系統任職的人士表示，深圳消費高、房價高，影響大學生的就業選擇，這些年來深圳下屬各區也在不斷提升教師待遇，增強職位吸引力。

內地媒體認為，今年5月，深圳鹽田區赴北京招聘20名中小學教師，應屆本科畢業生首年年收入稅前約29萬元，因此龍華區開出的條件並不十分特別；而且要成為深圳教師並不簡單，2018年5月，深圳公開招聘教師936名，應聘人數接近30萬，錄取比例達到31：1。

（澎湃新聞/今日頭條/21世紀經濟報道）

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