基里巴斯與台斷交　蔡英文：選當大陸棋子是大錯　耿爽︰大勢所趨 (16:36)

耿爽說，連日來，同屬太平洋島國的所羅門群島和基里巴斯相繼與台灣當局斷交，並跟北京建交或恢復外交，這再次充分說明堅持「一個中國」原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

【15:58】基里巴斯決定與台灣斷交、轉與北京建交，台灣總統府表示嚴正譴責與深切遺憾。總統蔡英文說，非常遺憾基里巴斯決定放棄真誠的朋友，而選擇去當中國大陸的棋子，「我們覺得是一個很大的錯誤」。她又稱，預期在選舉之前，北京將持續有很多打壓跟脅迫的作為。

總統府下午發聲明，稱基里巴斯因索求金援未果，以及因大陸金錢外交攻勢與台灣斷交，台灣表達嚴正的譴責，稱這將是基里巴斯人民的重大損失，不僅毁了雙方邦誼，亦打擊印太地區整體和平穩定。

總統府同時嚴厲譴責北京企圖以外交攻勢策動各友邦與台灣斷交，企圖脅迫台灣接受「一國兩制」而喪失主權，又斥北京於台灣即將舉辦總統與立委大選之際強化外交打壓手段，意圖干預台灣民主選舉。

美國在台協會（AIT）也表示，美國對基里巴斯與台灣斷交深感失望，批評北京積極改變兩岸現狀，包含誘使各國與台灣斷交，已傷害並破壞區域穩定。

【13:55】繼所羅門群島與台灣斷交後，另一太平洋島國基里巴斯（Kiribati）亦決定與台灣斷交。台灣外交部長吳釗燮今日（20日）中午舉行記者會，宣布台灣與基里巴斯終止外交關係，並對基里巴斯的斷交決定感到遺憾，並強烈譴責。

基里巴斯傳媒及新西蘭媒體今早均引述該國反對黨消息報道，吉里巴斯政府已決定終止與台灣的外交關係，將與中國大陸建交。

台灣外交部中午隨即召開記者會，外交部長吳釗燮宣布，台灣自即日起終止與基里巴斯的外交關係，全面停止雙邊合作計劃，立即撤走台灣大使館，同時要求基里巴斯也立即撤離其政府駐台人員。

吳釗燮說，基里巴斯總統曾向台灣要求高額贈款以購買民航機，但北京已承諾贈送，誘使基里巴斯轉向。吳釗燮表示，中國大陸政府打壓台灣，台灣不會在主權方面有任何退讓。

所羅門群島周一（16日）剛與台灣斷交，如今再失去基里巴斯，台灣的太平洋友邦只餘4國，邦交國減至15個。

（中央社／中央廣播電台）

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