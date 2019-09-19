重慶破跨境電騙案　69疑犯緬甸遣送中國 (17:55)

重慶公安局沙坪壩區分局表示，今年7月，有居民楊×在網上購買紙尿褲，隨後接到一個電話，對方自稱是淘寶客服，說楊×購買的紙尿褲有質量問題，要給她雙倍賠償。楊×於是加了對方的微信，並按要求掃了對方給的二維碼，被扣款3000餘元（人民幣，下同）。

重慶彭水縣的龍女士也接到一個自稱為淘寶客服的電話，也稱其購買的商品有質量問題，要給她雙倍賠償。龍女士按照對方提示，添加對方微信，並按要求在「理賠網站」填寫身分證號碼、手機號碼，最終按對方要求轉帳17,592元。

兩人轉帳後，遲遲沒有收到「賠償款」，遂報警。警方調查發現，詐騙集團作案地點在緬甸北部地區，於是通知緬甸警方，並聯手將該集團一網打盡。8月11日，緬甸警方將69名嫌疑人移交給雲南普洱警方。重慶警方近日將疑犯押解回重慶。

調查顯示，69名疑犯幾乎全部來自福建同一個城市，成員間存在親屬關係。今年6月，集團頭目林××邀60多人從雲南邊境偷渡至緬甸，並在緬甸孟波附近一水廠宿舍內從事電信詐騙犯罪活動。據初部調查，該集團詐騙人數超過千人，受害人遍及內地20個省區市，涉案金額近千萬元。

今年6月1日，安徽合肥警方也與緬甸警方採取聯合行動，破獲一宗冒充「高富帥」網上詐騙中國女子的案件，19人被捕。6月4日晚，涉案疑犯被中國警方從緬甸押解回合肥。

（中新網）

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