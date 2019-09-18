北京冬奧冬殘奧發布吉祥物「冰墩墩」「雪容融」 (20:43)

「冰墩墩」由廣州美術學院的設計團隊設計創作，它結合熊貓形象與富有超能量的冰晶外殼，體現冬季冰雪運動和現代科技特點，其中冰象徵純潔、堅強，是冬奧會的特點；墩墩意喻敦厚、健康、活潑、可愛，契合熊貓的整體形象，象徵冬奧會運動員強壯的身體、堅韌的意志和鼓舞人心的奧林匹克精神。

其頭部外殼造型取自冰雪運動頭盔，裝飾彩色光環，其靈感源自於北京冬奧會的國家速滑館「冰絲帶」，流動的明亮色彩線條象徵冰雪運動賽道和5G科技；左手掌心的心形圖案，代表主辦國熱情歡迎全世界朋友。「冰墩墩」整體形象酷似航天員，寓意創造非凡、探索未來，體現了追求卓越、引領時代，以及面向未來的無限可能。

「雪容融」靈感來自吉林藝術學院大三學生姜宇帆的童年記憶，雪象徵潔白、美麗，是冰雪運動的特點；「容融」表達世界文明交流互鑒、和諧發展的理念。其外形如燈籠，代表收獲、喜慶、溫暖和光明，體現冬殘奧運動員的拼搏精神，以及激勵世界的冬殘奧會理念。

「雪容融」頂部的如意造型象徵吉祥幸福；和平鴿和天壇構成的連續圖案，寓意和平友誼，突出舉辦地的特色；裝飾圖案融入中國傳統剪紙藝術；面部的雪塊既代表「瑞雪兆豐年」，亦體現擬人化設計。燈籠以「中國紅」為主色調，表達2022年中國春節的節日氣氛；身體發出光芒，寓意點亮夢想、溫暖世界，代表友愛、勇氣和堅強。

北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物自去年8月8日向全球徵集，共收到5816個設計方案。全國31個省、自治區、直轄市，香港、澳門及台灣均有徵集作品提交。其他作品來自五大洲35個國家。

（新浪體育/央視/騰訊體育）

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