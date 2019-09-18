郭台銘不選總統 粉絲表態「是韓絕不投」 (20:28)

郭台銘雖宣布不參選，但其幕僚指出，與台北市長柯文哲、前立法院長王金平的合作仍勢在必行，且郭台銘幕僚蔡沁瑜、郭昕宜、李縉穎等人也思考參選立委的可能，各界對於郭台銘的動向仍十分關注。今日上午蔡沁瑜受訪表示，郭台銘希望從下周開始，能以最快的速度展開全台的感恩之旅，預計在北中南東等區域舉辦6到8場的感恩餐會。

郭台銘又希望能夠成立類似日本松下政經塾的學校，培養人才幫助國家社會，實現郭台銘一直鼓吹的政治為經濟服務理念。他昨日（17日）已花一整天時間開會研究學校的設計。另外，蔡沁瑜指出，郭台銘亦希望能成立一些智庫，提供政策上的研究。

蔡沁瑜指出，很多支持郭台銘的朋友，在他棄選後情緒都蠻激動。郭妻曾馨瑩的堂兄曾惠騰昨日指出，由郭粉組成的「老虎軍團」想用實際行動幫郭台銘討公道，選總統的票一定不會轉投韓國瑜，且在高雄的郭粉也要投票罷免高雄市長韓國瑜。曾惠騰表示，老虎軍團成員從前夜到昨日不斷在LINE群組討論，大家都想再拚看看，希望勸說郭台銘11月與其他政黨合作，由政黨推薦參選總統。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡說，已透過韓、郭的共同朋友盡速安排「韓郭會」，將向郭台銘請益台灣未來走向，也考慮納入郭台銘的優秀政見。

(中央社/自由時報/聯合報)

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