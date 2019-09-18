不滿所羅門與台斷交　傳馬萊塔省民爭獨立　彭斯取消會晤所國總理 (17:52)

耿爽質疑美方有什麽資格對另一個主權國家與北京建交的決定說三道四，反問華府是否在干涉所羅門的內政，並敦促華府尊重別國主權權利，恪守「一個中國」則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。

【13:58】南太平洋島國所羅門群島周一（16日）決定中斷與台灣關係，與中國大陸建交。美國國務院周二（17日）對所羅門決定與台灣斷交、轉向北京，表示「深感失望」。美國一名政府高官周二向路透社稱，副總統彭斯取消原定本月與所羅門總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）的會面。而所羅門最大省馬萊塔（Malaita）周二有民眾示威，表示不歡迎中國，網上流傳一張決議文，稱既然當局背叛民意，堅決與北京建交，馬萊塔人民將要求獨立。

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該名美國高官稱，索加瓦雷7月曾於視像通話中表示希望與彭斯會面，討論建立雙邊關係，並定於本月在紐約舉行的聯合國大會上進行場外交談或於華盛頓會面。但所羅門周一與台灣斷交後，副總統彭斯取消與索加瓦雷會面。該官員表示，所羅門破壞了歷史上一段穩固的關係，所羅門將短期內北京給予的好處，看得比與美國的長期承諾更重要。

另一名美國高官稱，美國對於北京策動所羅門外交轉向感失望，批評北京並非與台灣民選領袖對話，而是選擇壓縮台灣的國際空間，以適得其反的方式干預台灣民主進程，美國反對北京破壞台海和平穩定局面。美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）亦表示，對所羅門與台灣斷交感失望，美方將審視與所羅門的關係。

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所羅門網上近日流傳一張《馬萊塔人民決議文》，稱該省14名國會議員因投票贊成與北京建交，因此即日起喪失代表馬萊塔人的資格。馬萊塔人給政府30天時間，要求當局讓他們和平宣布獨立，並要求政府給馬萊塔20億所羅門幣（約19億港元），以感謝馬萊塔人自殖民時期及從英國獨立出來後，對所羅門的貢獻。

（路透社/中央社/中央廣播電台）

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