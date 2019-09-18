李克強晤俄總理梅德韋傑夫　冀中俄加強合作釋放積極信號 (12:53)

李克強表示，雙方本著相互尊重、平等相待、互利共贏的原則，推動兩國關係穩步前行，健康發展；又指在國際政治經濟形勢不確定和不穩定因素增多的背景下，中俄加強戰略協作及人民交流合作，不僅有利於雙方，也對維護地區乃至世界的繁榮穩定釋放出積極信號。

中俄發表聯合公報，表示反對單邊主義和各種形式的保護主義。李克強又表示，中方願將「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟更好銜接，提升中俄貿易投資便利化水平，努力實現雙邊貿易額翻一番的目標。

中俄兩國將在未來兩年合辦中俄科技創新年，李克強稱希望兩國充分挖掘在基礎研究、應用研究、科技成果產業化等方面的合作潛力，包括拓展兩國在月球和深空探測、運載火箭等項目上的長期互利合作，推動中俄關係不斷邁上新水平。

梅德韋傑夫則認為，兩國關係處於最好水平並進入新時代，又表示願同中方深化戰略溝通及務實合作，反對單邊主義和保護主義，反對單邊制裁。

其他報道：以色列大選票站調查︰料兩大黨議席不過半 內塔尼亞胡倡組「猶太復國主義」政府

其他報道：郭台銘談棄選：不願參與政治鬧劇 韓國瑜稱盡快拜訪 分析指郭退選因無勝算

其他報道：趙小蘭涉利益衝突 美國會調查 丈夫為參院領袖麥康奈爾 共和黨高層勢力臨衝擊