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【逃犯條例】環時社評：港府警隊靠愛國愛港人士控制局面　謝振中：警方是前線唯一執法部門 (19:25)

反修訂《逃犯條例》風波不息，昨日（15日）港島各區爆發衝突，《環球時報》昨晚發表題為〈香港社會需營造更強大的共同利益社評稱，香港激進示威者明顯減少，但少數暴力示威者仍很猖獗，特區政府和警隊依靠愛國愛港人士控制局面。惟警察公共關係科總警司謝振中今午（16日）在記者會表示，警方絕不借助愛國愛港人士控制場面，聲言警方是在前線控制艱難局面及處理混亂場面的唯一執法部門。

社評指出，要恢復香港秩序，重建法治權威及重新凝聚市民，「有大量工作要做」，稱香港奉行資本主義，是給西方滲透的洞，因一國兩制特殊敏感，美、英兩國特工若潛入香港從事活動、甚至暴露了也不不會被認為是大事，但內地警察與香港警方合作，便會給人大造文章。

社評表示，不論是認同自己為中國人還是持有西方國家護照的大多數港人，都想維持香港的繁榮穩定，而非所謂「玉石俱焚」的「攬炒」；要維持社會和諧，「必須把各階層、各群體的共同利益搞得超級強大」。

此外，社評不點名批評，有一些力量當香港是一個國家來作政治要求，必然碰壁，認為所有人珍惜法治，就等於珍惜香港的未來。

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