所羅門群島決定與台斷交　與北京建交 (19:07)

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）今日（16日）召開內閣會議，決定中斷與台灣的邦交關係，與北京建交。台灣外交部長吳釗燮對此表示遺憾，稱北京政府透過金錢外交手段，目的是打擊台灣，傷害台灣人民，一點一滴壓縮台灣主權，是次更刻意在大選前攻擊，影響選舉的企圖昭然若揭，台灣政府予以強烈譴責。
所國政府召開內閣與黨團會議，內閣會議同意黨團會議今日稍早的表決結果，有27票支持所國邦交轉向，0票反對，6票棄權。
台灣與所羅門在1983年建交，人口約60萬人的所羅門是台灣在南太平洋的最大友邦。中國近年擴增在太平洋勢力，所國4月組成新政府後，近日就外交政策作全面檢討，成立跨黨派小組評估外交轉向的利弊。為鞏固邦交，台灣外交部政務次長徐斯儉今日抵達所國，但所國政府仍決定與台斷交。
所羅門《島嶼太陽報》（Island Sun）今日引述消息人士報道，若所羅門政府決定與北京建交，會將台灣駐所國大使廖文哲驅逐離國。報道指出，即使所國沒有與北京建交，廖文哲還是會被驅逐出境，理由是「他干預所羅門群島內政」，嘗試游說國會議員在正進行的外交談判中支持台灣。報道稱台灣匯款320萬美元給16名所國國會議員、企圖挽救邦交，所國政府正展開調查。對於匯款報道，台灣外交部發言人歐江安下午稱「純屬惡意謠言」，目的是打擊台所關係。
所羅門是台灣總統蔡英文2016年5月就職後第6個與台灣斷交的國家，目前剩下16國邦交國。