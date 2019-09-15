【逃犯條例】人民日報：在國土舉國旗唱國歌才是中國人共享的榮光 (11:58)

內地官媒《人民日報》昨晚於微博表示，近日有香港市民唱國歌被打傷，引來了更多愛國愛港者齊聚，自豪高歌愛國歌曲，並指愛國從不孤獨，正義不應沉默。

評論同時指出，「某些勢力妄圖營造的恐怖氣氛不過螳臂當車，改變不了香港屬於中國的事實，更改變不了大多數香港人的那顆中國心。而在自己國家的土地上舉國旗、唱國歌，這才是值得中國人共享的榮光」。

香港不可能脫離中國崛起的大背景及發展潛力

另外，對於倫敦證券交易所早前拒絕港交所提出的併購建議，《人民日報》亦在微博就此發表文章，表示無論香港或上海，都不可能脫離中國崛起的大背景及發展潛力。

文章稱，香港有些人對融入國家發展大局仍抱持消極抗拒心態，看不到國家發展為香港帶來的機遇，甚至敵視內地企業到香港發展。這不僅是經濟上的短視，更反映政治上的偏狹。

文章指出，香港亂局持續了3個多月，讓世人看得愈來愈清楚，誰在推動止暴制亂、維護香港法治這個核心價值；是誰在推進恢復秩序，促進香港金融市場穩定發展。文章强調，中央一直支持香港發展經濟，但「香港自己也要努力」。

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