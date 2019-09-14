百年古籍《圓明園匠作則例》「回家」　圓明園整修有望 (20:35)

1860年，英法聯軍攻佔北京時，劫掠並燒毁圓明園，連一本帳簿都沒有留下。但《則例》一直流散在民間，因此逃過了當年的浩劫。國有古籍書店「中國書店」早前得到有關《則例》的消息後，即與圓明園管理處聯絡，看是否需要這套古籍文物。上月6日，圓明園管理處與中國書店共同舉行專家初審會，與會專家一致認定裝幀精緻的《則例》為真迹，是研究皇家建築藝術、工程管理等的基礎資料。最終，圓明園管理處迎回《則例》。

則例就是依據法令或成案作為定例，《則例》共兩函48冊，涉及建築、園林、工藝、材料、人工經費等內容，涵蓋修建圓明園所用之木、石、瓦、土、油、漆、裝修、畫、裱、佛像等用料、用工規格，並詳細介紹了營建圓明園時的成規定律。它是高於清朝工部的建築規則，是圓明園內建築必須遵循的成規定律，是圓明園建造的重要依據。這次重大發現和重要依據，被認為給圓明園未來整修帶來曙光和希望。

圓明園管理處主任李博表示，下一步圓明園將以《則例》、《樣式雷圖檔》等史料為依據，首先會從圓明園大宮門入手，在2021年前後，依據《則例》裏的記載，整修並打開圓明園正門大宮門，然後依次做好萬方安和、紫碧山房、舍衛城、文源閣等具有代表建築的展示規劃，使其逐漸露出昔日面容。

（圓明園遺址公園微信公號/新民晚報）

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