邦交告急　台外交高官啟程訪問所羅門 (19:30)

所羅門外長馬內列（Jeremiah Manele）早前訪台，提及徐斯儉規劃下周訪問所羅門。徐斯儉當時表示，這次訪問所羅門主要是希望討論如何加強雙方現行的合作計劃，以及如何展開新計劃等。但索加瓦雷（Manasseh Sogavare）昨（13日）已召集內閣及民主進步執政聯盟（DCGA）的黨團成員開會，聽取跨黨派小組有關所國對台邦交是否轉向中國大陸的評估報告。

報告建議總理府在9月中前與中國大陸建交，趕在中國慶祝10月1日建國70周年前完成。總理府指出，當日會議並沒有討論報告內容；17日將再開會，希望21日前能決定。台灣總統蔡英文今日在嘉義接受採訪時稱，「台灣與所羅門群島有很長邦誼，雙方也有很多合作計劃」，稱正「盡全力與所羅門群島溝通」。

不過，一波未平一波又起。桃園市議員王浩宇今日在facebook發文表示，「中國正以無息貸款誘惑海地與台灣斷交、承認一個中國」。台灣外交部發言人歐江安為此澄清，台灣與海地邦誼穩固，關係友好。各項合作計劃都順利推動中。她又指出，經外交部查證，中國駐海地商辦處代表王向陽9月初在海地媒體發表類似的不實言論，企圖混淆國際視聽。她表示，若王浩宇對台灣與友邦關係等外交議題有疑問，可先向外交部查證。

根據中國駐海地貿易發展辦事處網站資訊，王向陽接受海地媒體《新聞人報》訪問時表示，中國與海地都有發展兩國關係的願望；在「一個中國原則」基礎上，中國政府希望與海地建立正常的國家關係。

（中央社/中國時報）

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