騰訊前編輯張賈龍正式被捕　疑涉2017年前言論 (17:58)

張賈龍的妻子上月21日在Twitter發文稱，8月20日律師見到張賈龍，得知張賈龍「涉案的原因居然是『2017年前的一些言論』，這不禁讓人憤怒與覺得不公，簡直就是無妄之災，飛來橫禍」。維權網昨報道稱，警方昨（13日）向張賈龍的委託律師發出正式逮捕通知。張賈龍新婚不久，女兒才3個月大，家屬表示當局選擇在中秋節逮捕他，「好好的節日以後都是陰影」。

2014年2月，美國時任國務卿克里訪問北京期間，會見包括張賈龍在內的4名中國傳媒人。張賈龍當時直言希望美國政府能幫助中國人民拆除阻撓互聯網信息傳遞的「防火長城」，並對劉曉波等政治良心犯的獄中情况表示擔憂。3個月後，張賈龍被騰訊公司以「泄露商業秘密等敏感資訊行為」為由解僱，他在網誌曾透露，騰訊解僱他「原因是此前與美國國務卿克里會談發表了過激言論和在網上公布真理部指令」。中國網民把中宣部、國新辦、互聯網信息辦公室等一系列言論出版審查機構戲稱為「真理部」。

他失業後回老家貴陽做小生意維生至今。報道引述張賈龍的好友、著名異見人士胡佳指出，張賈龍已有較長時間未發表令人關注的公眾言論，其微信圈發聲也不頻繁，對當前許多熱議問題無特別重要評論。

（維權網/中央社）

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