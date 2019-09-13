人造肉月餅供不應求　口感反響不一被指噱頭 (20:50)

推出人造肉月餅的北京珍肉公司在淘寶的店舖，日前已通告其「珍肉月餅」已經售罄。這款原價88元（人民幣）的「植物蛋白肉月餅」禮盒，包含6枚60克重月餅，從9月6日限量預售後，一周內售罄。截至今日中午，產品頁面顯示已有534人付款，累積評論44條。據珍肉公司公關負責人雲濤今日稱，推出的3000份月餅已經全部售完。

對於珍肉月餅，有人在網上留言表示，「在口感方面還略遜動物肉，但已經很接近了」，「味道跟葷的一樣，愛吃肉的人可以嘗嘗」。不過，也有人認為「口感略乾，有點膻氣」，「人造肉如果是這樣的口味口感，那麼和現在滿大街的仿葷食品有什麼區別呢？還不如它們好吃呢」，甚至「奉勸一心想發素食財的創業者：產品不靠譜，再怎麼吹牛都沒有用」。市場也認為人造肉月餅只是噱頭。

雲濤回應表示，月餅的口味不可能讓每個人都滿意，公司的產品會根據銷售反饋迭代升級。「對比真實的肉，目前公司認為珍肉人造肉的模擬度有70%。」其實「珍肉」並非內地首家推出人造肉月餅的公司。在深圳上市的人造肉概念股山東雙塔食品曾在9月5日推出豌豆蛋白素肉月餅，宣稱上線1000份不到10分鐘就售罄。雙塔食品亦稱，已與珍肉公司簽署合作協議，將在植物蛋白肉項目建立全面深入合作。

在內地人造肉產品目前仍處於初始階段。中商產業研究院曾在《2019年中國人造肉行業市場前景研究報告》中稱，人造肉技術在國外相當成熟，但目前在國內只是一個「素食」的概念，還沒有上升到人造肉的技術。

（新京報/深圳商報）

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