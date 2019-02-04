美參院通過法案籲制裁侵犯新疆人權中國官員　華春瑩︰促美方停止干涉內政 (13:05)

參議院周三（11日）深夜一致通過《維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act），將送聯邦眾議院表決。法案深受兩黨支持，料可望在眾議院順利通過。

這項法案要求美國情報單位於6個月內，就中國政府在新疆的鎮壓行動提交報告，又會就新疆問題增設國務院特別協調員，要求聯邦調查局（FBI）評估中國對美國公民和維吾爾族裔公民的騷擾情況。新疆目前有多達100萬維吾爾人及以穆斯林為主的少數族裔被關押在再教育營。

法案中又提到要求美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）考慮對鎮壓政策的決策官員實施制裁，尤其中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國。

提出法案的共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）表示，美國早該要求中國政府為侵犯新疆人權的惡行及新疆其他可能違法的罪行負上責任。

總部位於華府的人權組織「維吾爾人權項目」（Uyghur Human Rights Project）對法案獲通過表示歡迎，認為此舉能對新疆議題施加國際壓力。

中國外交部發言人華春瑩周四（12日）回應，中方對美國參議院通過涉疆法案表示堅決反對，批評該法案無視客觀事實，對新疆的人權狀況和中國政府治疆政策進行歪曲抹黑和無端指責，促美方停止干涉中國內政，停止推動有關議案成為法律，以免損害中美關係大局。

（法新社/中央社）

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