上海辦活動提「法租界」惹眾怒　無印良品取消活動致歉 (22:30)

周二下午3時30分，無印良品官方微博發布「Open MUJI上海 都市WALKER」的活動信息。活動名為「都市WALKER-一-在法租界紅燈右轉」，內容為「以MUJI淮海755旗艦店為起點，在法租界梧桐樹夾道間慢跑，行至路口，若是紅燈便右轉，綠燈則直行」。因為用到「法租界」3個字，有網民認為，這個伴隨侵略與屈辱歷史的詞彙，不適合用作地名指代現在的上海。

當日下午4時許，無印良品官方微博刪除該活動信息並取消活動。但仍有網友不滿，質疑沒有官方道歉。至今午5時58分，無印良品官方微博發布聲明，稱對事件致最誠摯的歉意，公司發現活動文案中失誤後，不僅取消活動，亦全面審視事件，發現內部培訓、文案審核有缺失導致此事。

聲明稱，公司深刻認識到此次錯誤的嚴重，將加強內部培訓及對文案內容的內部審核，杜絕類似錯誤；又稱尊重中國文化與歷史，以及中國人民民族感情，誠懇接受社會各界的監督與指正。

上海法租界於1849年設立，主要位於盧灣區（已併入黃浦區）和徐匯區內。1937年淞滬戰役中，侵華日軍侵佔虹口一帶的公共租界，將蘇州河以北的公共租界納入日軍勢力範圍，但在法國海軍的威脅下，日軍沒有吞併法租界。不過1943年，納粹德國控制下的法國政府卻將法租界移交給親日的汪精衛政權。現在上海很多人仍習慣將該區域稱為法租界，在內地網上只要輸入「法租界」，就能出現許多關於「法租界」浪漫、創意、飲食等條目。

（澎湃新聞）

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