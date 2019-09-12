深圳建西麗高鐵新城　港設計公司參與招標 (22:15)

日前，深圳市軌道辦、市規劃和自然資源局、市工業和信息化局、市交通運輸局等多個相關部門，就西麗高鐵新城建設最新進展，在南山區人大常委會作詳細介紹。目前深圳市政府已專門成立建設指揮部，統籌規劃建設有關事宜。市政府要求把西麗樞紐建設成為「國際一流，全國範例」、「品而不奢」、「好用又好看」。

為加快西麗高鐵新城規劃建設，由深圳市軌道辦牽頭組織編制的《西麗樞紐預可行性研究》已達到階段成果，明確了樞紐功能、周邊建築等方案。目前已有38家設計團隊參與招標及競賽，其中不乏來自日本、法國、德國，以及上海、深圳、香港等地頗具經驗的知名城市規劃設計機構。最終將會從入圍的8家設計機構的設計方案中選出3個優勝方案，整合前期研究成果，形成地區規劃方案和交通深化方案。

西麗樞紐位於南山區北部地區，面積約1.68平方公里。根據規劃，西麗樞紐將引入贛深客專、深茂鐵路、深汕客專3條國家鐵路，深惠（深珠）、深莞增、深珠（規劃方案）3條城際鐵路，以及13號線、15號線、27號線、29號線4條城市軌道。高鐵車站規模為11站台22線，比深圳北站多一個站台兩條線。

（南方日報）

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