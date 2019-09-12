郭台銘宣布退黨　韓國瑜表失望　國民黨指退黨程序未完成 (12:24)

另外，台灣前總統馬英九辦公室僅以「黨都有相關規定，沒有評論」作回應。國民黨前主席朱立倫辦公室說，朱立倫昨日已在facebook表示立場，稱中秋是團圓日子，只期盼政黨乃至國家，都能家和萬事興。

【12:17】國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發布新聞稿表示，對郭台銘退黨「萬分遺憾與失望」。

【12:12】國民黨立法委員曾銘宗表示，郭台銘退黨違反他參與初選時稱「即使未出線，也必會支持贏得初選的候選人」承諾，又覺得他選擇今日退黨，不是那麼正當。同為國民黨立委的李彥秀則說，郭台銘既然願意參與黨內初選，就應依遊戲規則走，落敗後要脫黨，對國民黨來說毫無參選正當性。

【12:05】郭台銘今早（12日）宣布即日退出國民黨，引起台灣各界迴響。台灣總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄回應指出，郭台銘身為國民黨榮譽黨員，說國民黨迂腐格外諷刺，又質疑郭台銘既然覺得國民黨「這麼糟」，當初為何要參加國民黨黨內總統候選人初選。

【11:50】鴻海創辦人郭台銘今（12日）由永齡基金會副執行長蔡沁瑜轉達個人聲明，郭宣布即日退出國民黨，稱國民黨把政黨利益放在國家利益前，跟他返回國民黨初衷背道而馳，因而退黨。

（中央社）

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