社科院：127家世界500強企業官網「錯誤標識」港澳台 (21:40)

被指錯誤或不當標識港澳台地區的企業中，7家中國企業在官方網站上標識錯誤或不當，包括香港的友邦保險、長和實業，佛山的美的集團，台灣的廣達電腦、台積電、富邦金控、緯創。其中美的集團將香港單獨列於亞太國家/地區欄內，友邦保險將中國台灣、香港、澳門分別單列出來並與中國並列。

外企中存在問題的有120家，其中有9家把港澳台全都單獨列出，如亞馬遜、花旗集團、英國葛蘭素史克公司、蘋果公司等；有108家把台灣單獨列出；有86家跨國企業把香港單獨列出等。這些企業分布於21個國家，其中註冊地在日本的總計有25家；德國和法國有12家；美國有34家。

8月中旬，美國奢侈品品牌Coach在其一款T恤背面印有多個城市和國家名稱，其中北京和上海後面印有中國字樣，但香港和澳門則是獨立標注，並未在後面加上中國字樣；台灣則與美加等國名稱並列。被投訴後，Coach官網上月29日已將香港標注為特別行政區，在聯繫方式中分別標明「中國大陸地區」「中國香港地區」等不同的聯繫電話；將台灣標識為「台灣地區」，卻將其與中國大陸並列，社科院法學研究所稱這亦屬於「打擦邊球」的不當標識。

（法制日報/聯合報）

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