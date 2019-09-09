蘋果與富士康承認僱用過多臨時工　「中國勞工觀察」指違勞動法 (22:50)

報告指出，富士康鄭州廠8月僱用實習生在內的臨時工佔總僱用人數半數以上，違反中國法律規定的10%上限。到9月開學後，鄭州廠許多學生工人回校上課，臨時工數目減少，但比例仍高於中國法規限制。蘋果公司今日發表聲明表示：「我們調查過『中國勞工觀察』的指控，發現大多數不實。我們證實，該廠所有勞工都獲得適當待遇，包括加班費和津貼。所有加班工作都是自願的，沒有證據顯示強迫勞動。」

蘋果沒有透露報告中哪些指控屬實，僅表示他們在調查中發現該廠臨時工比例超過蘋果標準，「我們正與富士康密切合作解決這問題」。富士康在聲明中承認，臨時工數目和員工加班時數不符合公司準則，但強調加班工作是自願的。

「中國勞工觀察」發現富士康鄭州廠的違規事件還包括：在生產旺季，工人「每月至少加班工作100小時」，遠高於中國法律規定的36小時上限，且正規工不准辭職；部分臨時工未獲派遣公司承諾給予的津貼；學生工人在生產旺季加班工作，違反實習法規等。

（CNBC/中央社）

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