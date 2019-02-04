【台灣大選】為韓國瑜造勢大會站台卻遭請下台　馬英九：感錯愕但不會放心上 (17:55)

韓國瑜昨晚舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，馬英九上台致詞時，因韓國瑜剛好進場，其台下支持者鼓譟，令馬英九致詞頻頻遭打斷，馬英九表示「我還沒講完」，最後仍被中斷演講下台。

曾擔任馬英九辦公室發言人的國民黨籍台北市議員徐巧芯在facebook表示，不知韓國瑜行程是否有所耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬英九只好上台演講，內容也都是在幫忙韓國瑜，講的時間沒有較長，而是按原本規劃的時間擬定同等長度講稿。在馬英九擔任總統時，擔任總統府發言人的國民黨籍台北市議員羅智強也表示，馬英九講到一半就被打斷請下台，對一個情義相挺的前總統來說，是很失禮的，希望韓國瑜可以好好處理此事。

馬英九辦公室今日發聲明稱，不知何故馬英九上台致詞被延後一小時，韓國瑜到場時台下部分群眾鼓譟，以致馬英九被主持人要求提前結束講話，馬辦表示十分遺憾。韓國瑜競選辦公室回應稱，韓國瑜在指定時間抵達現場，並無遲到，昨晚到場黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤。

（中央社/東森新聞）

其他報道︰蔡英文晤所羅門外長鞏固邦交 「好朋友就該常相聚」

其他報道︰法國今夏兩熱浪逾1400人死 半數為75歲以上長者

其他報道︰「法茜」登陸日本千葉市1死30傷 92萬戶停電