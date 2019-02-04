【台灣大選】為韓國瑜造勢大會站台卻遭請下台　馬英九：感錯愕但不會放心上 (17:55)

台灣國民黨總統參選人韓國瑜昨晚（8日）在新北市舉行造勢大會，邀請前總統馬英九致詞，豈料他上台時韓國瑜剛好抵達現場，韓國瑜支持者不斷鼓譟，使馬英九致詞頻遭打斷，最後被中斷演講請下台。馬英九辦公室今（9日）表示，韓國瑜已來電為造勢晚會流程安排疏失致歉，馬英九表示，當時確實感到錯愕，但不會放在心上，建議韓國瑜未來幕僚要更嚴謹。
韓國瑜昨晚舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，馬英九上台致詞時，因韓國瑜剛好進場，其台下支持者鼓譟，令馬英九致詞頻頻遭打斷，馬英九表示「我還沒講完」，最後仍被中斷演講下台。
曾擔任馬英九辦公室發言人的國民黨籍台北市議員徐巧芯在facebook表示，不知韓國瑜行程是否有所耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬英九只好上台演講，內容也都是在幫忙韓國瑜，講的時間沒有較長，而是按原本規劃的時間擬定同等長度講稿。在馬英九擔任總統時，擔任總統府發言人的國民黨籍台北市議員羅智強也表示，馬英九講到一半就被打斷請下台，對一個情義相挺的前總統來說，是很失禮的，希望韓國瑜可以好好處理此事。
馬英九辦公室今日發聲明稱，不知何故馬英九上台致詞被延後一小時，韓國瑜到場時台下部分群眾鼓譟，以致馬英九被主持人要求提前結束講話，馬辦表示十分遺憾。韓國瑜競選辦公室回應稱，韓國瑜在指定時間抵達現場，並無遲到，昨晚到場黨公職人員較多，以致流程稍有耽誤。
（中央社/東森新聞）
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