所羅門外長晤蔡英文：珍惜與台灣友好關係 (21:37)

蔡英文：好朋友就該常相聚

【16:15】太平洋島國所羅門群島「棄台投陸」傳聞甚囂塵上之際，台灣總統蔡英文今日（9日）接見到訪的所羅門群島外交部長馬內列（Jeremiah Manele），她說「好朋友就該常常相聚，台灣和所羅門群島就是最佳的例子」，希望進一步提升雙邊關係。

蔡英文致詞時說，台灣與所羅門群島建交36年，所羅門一直是台灣在國際上非常堅實的朋友，而且在聯合國的大會專門機構與會議上大力支持台灣。今年8月所羅門群島的國會議長歐提（Patteson Oti）率團到台灣參加亞太國會議員聯合會的年會，隨後外交部長吳釗變參加太平洋島國論壇，與馬內列及在所羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）見證下，簽署兩地民眾互免簽證協議。

蔡英文又強調「台灣是國際社會上負責任、肯奉獻的伙伴」，並稱台灣跟所羅門群島之間共享自由、民主、人權、對抗氣候變遷等價值，過去3年多來，兩地持續在農業、醫療衛生、教育及人力資源發展等領域創造更多合作成果，希望未來進一步提升雙邊關係，期盼所羅門群島在國際上繼續大力支持台灣。

（中央社/聯合早報）

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