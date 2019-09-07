【中美角力】智庫 ：美國對中國的打壓「登峰造極」　冀相互尊重 (19:12)

吳海龍在論壇開幕式指出，特朗普政府對華發動貿易戰，從「關稅大棒」到「金融遏制」再到「斷供禁購」和「科技脫鈎」，對中國的打壓是「登峰造極，令人髮指」。他稱一個東歐國家前政要曾向他表示，中美現在的關係即使美蘇冷戰時期也不多見。他表示，過去並不相信「修昔底德陷阱」，認為只是學界為中美關係預設的一個「坑」，「但很不幸，中美關係最終還是掉進這個『陷阱』。」

就美國針對中國貿易順差、盜竊知識產權及危害美國安全的指控，吳海龍認為，所謂偷竊或強迫轉讓技術，是改革開放以來雙方通過協商，用中國的市場和許多非國民待遇的優惠投資條件換來的；他又反指，更豐厚的利潤卻被在華的外資企業包括美資企業賺走。他稱中國每年花費在購買外國知識產權的資金高達300多億美元，形容中國5G、高鐵、特高壓輸電均領先世界，AI技術、量子科技能比發達國家。「這是中國抄誰的？現在我們擔心的是別人來偷我們的技術和知識產權」。

吳海龍稱，中國目前沒有能力威脅美國安全，即使有也不會輕易威脅別人。「美國軍機不斷地在中國家門口飛來飛去，美國軍艦經常沿中國海遊，不時闖入12海里，頻頻穿過台灣海峽。究竟誰在威脅誰的安全呢？」

吳海龍又說，「有人鼓譟美國與中國脫鈎，但『一帶一路』、『17+1』、亞投行等合作，只會把中國與世界連結得更緊密，中國開放道路會愈加寬廣」。不論中美關係變化如何，中國始終貫徹「相互尊重，合作共贏」的態度。他表示中方已為達成一個能照顧彼此利益的貿易協定表達極大誠意和作出了許多努力。

同時，他認為即使中美達成一個避免貿易戰的協議，也不能解決雙方當前的所有問題，中美博弈仍會繼續，甚至會比貿易摩擦更加激烈和嚴峻。他強調「中國已非70年前的中國，改革開放40年已使中國積累了雄厚的實力」。

（明報記者北京報道）

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