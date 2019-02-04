廣東公安：逾250App違法收集使用個人信息 (22:30)

廣東省公安廳消息，根據年初公安部「淨網2019」專項行動和中央網信辦、工信部、公安部、市場監管總局4部委關於開展App違法收集使用個人信息專項治理行動部署，廣東全省公安部門採取清理行動，8月份共監測發現250餘款App存在過分收集用戶信息行為，其中「西瓜視頻」、「貝殼找房」和「芒果TV」等42款App，存在過分讀取使用者通話記錄、短信或MMS，收集使用者通訊錄、使用者設備上已知帳號，超出許可權利用使用者設備麥克風，以及無使用者協定、隱私政策或未說明業務邏輯、許可權與獲取使用者隱私信息用途等安全問題。

廣東公安機關已將有關監測情況上報公安部通報屬地公安機關展開清理整治。廣東公安將繼續深入推進「淨網2019」專項行動和App違法違規專項治理行動，持續加強對超範圍收集使用者信息App的監測力度和通報整改，切實保障公民個人信息安全。

（廣東公安廳微信公號「平安南粵」/央視）

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