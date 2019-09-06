安徽發現中國最大釀酒作坊遺址 (17:15)

安徽省近期在濉溪縣發現一處明清時期釀酒作坊遺址，測量面積18000平方米，發掘面積3000平方米，是中國經科學考古發掘最大的釀酒作坊遺址。
該作坊遺址位於濉溪縣城關鎮北關的沱河路北側，2018年9月底，當地的北苑風景棚戶區在進行改造工程施工時，意外發現地下有磚石建築，向當地文物部門報告後，經勘察發現有疑似釀酒發酵池的遺蹟，推測這裏可能是一處古代釀酒作坊遺址。今年3月，省文物考古研究所啟動遺址考古發掘工作。
發掘現場領隊、安徽省文物考古研究所副研究員陳超說，根據文獻記載，發掘區域是清代至民國時期的祥源、大同聚和魁源3個糟坊。截至目前，在遺址內發現了比較完備的蒸餾酒釀酒設備系統，包括3個蒸餾灶，1個冷凝池，3處曲房，2處晾堂，30多處發酵池等。出土文物約600多件，有酒罈、酒杯、酒瓶、酒盞、煙嘴、鼻煙壺等。
陳超說：「這是國內經過科學考古發掘的第四處釀酒作坊遺址，面積全國最大。另外，遺址內發現的釀酒的設備較齊全，保存比較完好，全國稀有，較全面地反映了皖北乃至中國北方蒸餾酒製作工藝。」
另外三處是2002年發掘、總面積約1600平方米的江西李渡燒元代釀酒遺址，1999年考古發掘的四川水井街明清釀酒作坊遺址，以及2003年至2004年發掘的四川劍南春清代至民國釀酒作坊遺址。濉溪釀酒作坊遺址時代是明代晚期至民國，並且延續到近現代的工藝，沒有斷層。
（新華社/每日頭條）
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