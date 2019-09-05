【逃犯條例】陸委會再促台港司法互助處理陳同佳案 (22:20)

邱垂正指出，台灣去年曾向香港提出3次司法互助請求，以及一次移交疑犯請求，但港府至今沒有回應。他表示，台灣政府始終秉持同理心、憐憫心，希望早日將疑兇繩之於法，現時仍期望台灣之間能有「一次性司法互助」解決案件。

對於港府撤回修訂《逃犯條例》，邱垂正表示，希望港府能再接再厲，真誠對話，回應香港民眾訴求與期待，讓社會真正恢復穩定與正常運作，落實對港人自由民主的承諾與保障。

至於早前有港人前往台灣尋求政治庇護，邱垂正稱台灣政府會依照港澳條例等適當處理，並參考國際相關實務作為，持續完善安置、審查及認定等程序，必要時會基於人道考量，向在台港人提供必要協助，同時會全力維護、確保在港台灣人的人身安全和合法權益。

（中央社）

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