台漢疑遭殺害焚屍　疑兇祖父：孫曾半夜烤肉 (22:00)

有報道稱死者為50多歲施姓男子，經營高利貸公司，疑遭3人殺害，警方沒證實傳聞。警方今日封鎖宜蘭縣壯圍鄉其中一名江姓疑兇的祖父住所旁空地，鑑識人員到場採證，掘出一塊疑似被焚燒過的骸骨，警方表示仍有待調查。江姓男子由警員押到現場重組案情，被傳媒詢問為何要殺人、發生什麼糾紛及為何要棄屍在該處，他都低頭沒有回應。

江某的祖父稱，兩個多月前江提到要回來烤肉，當時他回應「要烤就去烤啊」，江某當日半夜獨自烤肉，他看到對方沒有準備很多肉品，之後他就去睡覺。不過，江某是否真的在該處焚屍，仍有待警方進一步調查。

江某的祖父表示自己獨居，疑兇是次子所生，兩人平常很少聯絡，只知他在工廠上班，但不知工作內容，最近也沒看到有人在外面埋東西或燒東西。

新北市警局林口分局偵查隊長許宏銘表示，全案由新北地檢署檢察官指揮偵辦，警方已逮捕3名疑兇，今日帶涉案人到場調查；至於是否有其他人涉案，會盡快釐清後向檢察官報告再統一對外說明。

許宏銘表示，「目前並未找到被害人遺體」，部分疑兇承認有擄人等，但只有單一說詞，警方將會針對多方的說詞，逐一釐清擄人動機與原因。

（中央社）

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